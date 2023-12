Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Commissionly su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Commissionly è la prima app web per la gestione delle commissioni di vendita e delle retribuzioni di vendita basata sul cloud, focalizzata al 100% sulle piccole e medie imprese. I nostri semplici strumenti di importazione dei dati, il piano di compensazione e target basato su procedura guidata e gli strumenti di impostazione delle commissioni ti consentono di essere operativo in pochi minuti. Il nostro prodotto ricco di funzionalità soddisfa tutte le tue esigenze di commissione, non importa quanto sia complicato. Abbiamo la possibilità di creare commissioni basate su ricavi o prodotti, commissioni fisse o scaglionate, commissioni ricorrenti, commissioni frazionate, commissioni incrementali e decrescenti e persino commissioni a matrice. Personalizziamo anche le tue esigenze nel caso in cui disponi di un piano di compensazione unico. Tu e i tuoi beneficiari potete accedere alle loro informazioni tramite la nostra dashboard web da qualsiasi luogo e potete produrre facilmente report per generare rapidamente gli importi dei pagamenti delle commissioni. Iscriviti oggi!

Sito web: commissionly.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Commissionly. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.