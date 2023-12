ElevateHQ è un software per commissioni di vendita creato per team di vendita in crescita. Ma non ci limitiamo ad automatizzare le commissioni di vendita. ElevateHQ è progettato per migliorare il modo in cui le aziende utilizzano gli incentivi alle vendite per motivare i propri dipendenti. Crediamo che i grandi risultati si ottengano solo quando le persone sono motivate e il nostro prodotto è semplicemente un'estensione di quella filosofia. A un livello più quotidiano, il nostro prodotto elimina il duro lavoro dietro il calcolo manuale degli incentivi di vendita e consente alle aziende di sperimentare strumenti efficaci, che funzionano per ogni rappresentante e non solo per i migliori.

Sito web: elevate.so

