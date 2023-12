Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Kennect su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Kennect è una piattaforma di incentivi leader per le aziende che necessitano di una soluzione semplice per gestire i loro complessi piani di compensazione. Non solo automatizza il calcolo degli incentivi per l'amministrazione, ma fornisce anche ai rappresentanti di vendita una visibilità completa in tempo reale dei pagamenti degli incentivi. Attraverso la sua funzione di spinta intelligente, ora puoi assicurarti che nessuno dei tuoi rappresentanti perda le proprie quote

