SmartWinnr è una piattaforma completa che mantiene aggiornati i tuoi team di vendita con la conoscenza del prodotto, garantisce messaggistica uniforme durante le interazioni con i clienti e aumenta le vendite allo stesso tempo. SmartWinnr è completamente integrato con Salesforce.com Utilizziamo: KPI gamificati per aumentare le vendite - Tieni traccia degli incentivi in ​​tempo reale per maggiore visibilità e trasparenza - Quiz basati sull'intelligenza artificiale e rinforzi regolari per promuovere la conoscenza - Coaching continuo per migliorare le interazioni con i clienti

Sito web: smartwinnr.com

