BizoticLearn

Bizotic è una società di servizi di formazione e valutazione che opera nel settore dell'istruzione superiore. Collaboriamo con oltre 50 college di ingegneria, management e altri istituti professionali in Karnataka, Andhra Pradesh e Telangana. Con una forte attenzione allo sviluppo delle competenze, Bizotic mira a infondere agli studenti gli strumenti necessari per eccellere nel settore di loro scelta. Sessioni di formazione coinvolgenti, valutazioni continue e un sistema di feedback dettagliato sono alcuni dei principi fondamentali con cui opera Bizotic. Con soluzioni innovative come risultati dei test dettagliati e specifici per argomento, analisi leader del settore, il nostro stack di prodotti e la piattaforma di valutazione è la chiave per migliorare le prestazioni e realizzare sogni di carriera.

