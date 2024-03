Premagic is an AI-powered photo distribution platform for event marketing. Premagic is designed to enhance social media engagement and maximize sponsors' return on investment (ROI) for events. The platform leverages artificial intelligence to streamline the process of capturing, organizing, and distributing event photos on social media platforms.

Categorie :

Sito web: studio.premagic.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Premagic. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.