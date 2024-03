Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Agorify su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Agorify è in prima linea nella democratizzazione della tecnologia degli eventi, guidato dalla nostra convinzione che soluzioni di gestione degli eventi efficienti e di alta qualità dovrebbero essere accessibili e convenienti. La nostra piattaforma riflette questo impegno, offrendo una gamma di funzionalità progettate per eventi di tutte le dimensioni e budget: - Soluzione chiosco self-service: semplifica il check-in dei partecipanti con il nostro sistema chiosco intuitivo ed efficiente. - App per eventi: migliora il coinvolgimento dei partecipanti con un'applicazione per eventi ricca di funzionalità e personalizzabile. - Biglietteria e registrazione: semplifica il processo di registrazione con il nostro sistema di biglietteria intuitivo. - Recupero lead: massimizza le opportunità di networking e monitora il coinvolgimento con la nostra tecnologia avanzata di recupero lead. Con Agorify, gli organizzatori di eventi in tutto il mondo hanno la possibilità di creare eventi memorabili ed efficienti, di alta qualità e a basso costo.

