Uno strumento di comunicazione video-workspace progettato per ispirare. Kino riunisce i colleghi remoti attraverso una tecnologia video che crea l'atmosfera dell'ufficio. Con la sua Spaces Technology, ogni persona ha uno spazio dedicato per impegnarsi, collaborare e trarre ispirazione dagli altri. I colleghi possono muoversi liberamente tra spazi diversi come in un ufficio fisico, in modo da ridurre l’affaticamento delle riunioni virtuali. Interazioni più organiche, simili a quelle di un ufficio, attraverso video ad alta definizione e dinamiche spaziali per imitare le interazioni naturali dello spazio di lavoro. Kino è progettato per connettere colleghi remoti durante una giornata lavorativa. Kino consente ai colleghi remoti di lavorare davvero insieme, fianco a fianco. Facilità di collaborazione e cultura aziendale che avvengono in modo naturale. La gestione del flusso di lavoro e la connessione del team avvengono semplicemente attraverso il coinvolgimento dei team nell'ambiente creativo di Kino. Kino si integra nei flussi di lavoro quotidiani stimolando la creatività. È l'unico strumento in cui la comunità di coworking avviene in remoto. Il futuro della collaborazione video esaltato da Kino.

Sito web: kino.live

