Shindig è una piattaforma di eventi virtuali per eventi di chat video online. La sua tecnologia unica offre le dinamiche di un evento dal vivo su scala Internet. Shindig consente agli host di tenere videoconferenze, conferenze, seminari, interviste o eventi mediatici di fronte a un pubblico online di migliaia di persone. Gli ospitanti possono condividere il palco per interazioni faccia a faccia con i membri del pubblico prima dell'intero incontro o una barra laterale con i partecipanti in privato. A differenza di altre tecnologie per videoconferenze o riunioni webinar, gli stessi membri del pubblico sono anche in grado di fare rete, conversare e socializzare tra loro nelle proprie chat video private avviate autonomamente, con la stessa naturalezza con cui farebbero durante gli eventi di persona.

Sito web: shindig.com

