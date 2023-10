Non è necessario pagare per 10 app diverse e poi provare a farle funzionare insieme. Yalla è il software di gestione e collaborazione dei team più semplice da usare, creato da persone ossessionate dal lavoro di squadra. Yalla aiuta i team in crescita, sia remoti che on-premise, a tenere tutto insieme riducendo al minimo la quantità di cose che passano inosservate. Offre collaborazione su attività e progetti, chat di gruppo, discussioni centralizzate, facile gestione e collaborazione con i clienti, gestione di processi e flussi di lavoro e consente una facile definizione delle priorità del lavoro al volo.

Sito web: yalla.team

