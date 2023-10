ManagePlaces è una piattaforma di Project Management per le imprese di costruzione. La piattaforma basata sul Web offre molte funzionalità per supportare e consentire una facile gestione di progetti e attività, gestione dei documenti, gestione finanziaria, collaborazione del team e monitoraggio delle prestazioni. Su misura per le esigenze del settore edile, ManagePlaces aiuta le aziende a centralizzare, automatizzare e scalare il proprio lavoro.

Sito web: manageplaces.com

