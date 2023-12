Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Excalidraw+ su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Excalidraw è uno strumento di lavagna virtuale collaborativa che ti consente di disegnare facilmente diagrammi che sembrano disegnati a mano. In Excalidraw+, che tu sia un'azienda o un privato, puoi creare uno spazio di lavoro in cui gestire e organizzare tutti i disegni che hai creato. I disegni sono facilmente accessibili ai tuoi colleghi dell'area di lavoro e salvati in modo sicuro nel cloud. La collaborazione dal vivo è abilitata per impostazione predefinita senza che siano necessari passaggi aggiuntivi.

Sito web: excalidraw.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Excalidraw+. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.