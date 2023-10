La nostra piattaforma e i nostri servizi professionali consentono ai team innovativi di pensare e collaborare visivamente per risolvere problemi importanti. Metti semplicemente ciò che hai in mente su foglietti adesivi. Quindi organizza in elenchi, diagrammi di flusso, diagrammi, strutture, metodi e disegni per attivare e allineare il tuo team.

