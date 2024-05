Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Fyorin su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fyorin è una piattaforma completa per operazioni finanziarie che riunisce una rete di istituzioni finanziarie globali con accesso a oltre 220 valute per semplificare i pagamenti transfrontalieri e fornire soluzioni di tesoreria unificate. Forniamo alle aziende globali un'unica piattaforma per operazioni finanziarie globali, accedendo a più istituti finanziari e accelerando istantaneamente i pagamenti transfrontalieri per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e crescere in nuovi mercati, senza problemi. Funzionalità principali: Accesso a oltre 220 valute, oltre 30 canali di pagamento e 200 paesi Pagamenti transfrontalieri Carte virtuali multivaluta Conti virtuali (IBAN locali) Gestione della tesoreria Gestione spese multibancarie Conti fornitori Conti clienti Integrazioni con ERP e strumenti di contabilità Multi- gestione degli accessi del team di livello

Sito web: fyorin.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fyorin. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.