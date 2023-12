Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Veem su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Veem è una piattaforma di pagamenti globali online con sede a San Francisco fondata nel 2014 da Marwan Forzley e Aldo Carrascoso. Precedentemente noto come Align Commerce, ha cambiato nome in Veem l'8 marzo 2017. L'azienda serve 100 paesi e 70 valute tra cui USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY e AUD. I clienti in 100 paesi possono ricevere pagamenti e i clienti in 25 di questi possono inviare pagamenti. I pagamenti vengono inviati utilizzando vari binari, quello utilizzato viene determinato internamente quando viene inviato un pagamento. L'azienda instrada i pagamenti utilizzando SWIFT, stanza di compensazione automatizzata (ACH), conti di tesoreria, portafogli digitali, carte di debito e blockchain. L'azienda si rivolge a piccole e medie imprese, liberi professionisti e aziende che offrono servizi internazionali. Nel 2020 Veem ha raggiunto una base clienti di 225.000 utenti.

Sito web: veem.com

