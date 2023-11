Monnify è un gateway di pagamento che consente alle aziende di accettare pagamenti dai clienti, su base ricorrente o una tantum. Monnify offre alle aziende un modo più semplice, veloce ed economico per essere pagate sulle proprie applicazioni web e mobili utilizzando metodi di pagamento convenienti per i clienti con le più alte percentuali di successo ottenibili in Nigeria. Puoi riscuotere pagamenti dai tuoi clienti tramite carte e trasferimenti di conto sulla tua piattaforma web integrando facilmente il nostro SDK web. L'SDK mobile di Monnify ti consente di ricevere pagamenti tramite carta e bonifico bancario dai tuoi clienti in-app. Le nostre API ben documentate ti forniscono tutto ciò di cui hai bisogno per creare progetti e prodotti personalizzati. Utilizzando Monnify, i tuoi clienti possono effettuare pagamenti sul tuo sito web o sulla tua app avviando un semplice trasferimento interbancario utilizzando USSD, internet banking o la loro app di mobile banking. Monnify ti consente di ricevere pagamenti tramite carte di debito online, offrendo allo stesso tempo le commissioni di transazione più competitive ottenibili.

Sito web: monnify.com

