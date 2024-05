Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per DubWiz su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

DubWiz è un servizio di traduzione e doppiaggio video interamente basato sulle moderne tecnologie di intelligenza artificiale. Ti consente di doppiare e localizzare facilmente il video del prodotto della tua azienda in giapponese per il mercato locale, ad esempio in tedesco. Oppure traduci la ricetta di un piatto vivace dall'arabo al francese su YouTube. Tutto ciò di cui hai bisogno è un browser e un accesso a Internet. DubWiz si distingue dalla concorrenza integrando vari servizi in un unico comodo servizio. Attualmente supporta 142 lingue e dialetti regionali (puoi tradurre da qualsiasi a qualsiasi) e 785 voci neurali.

Sito web: dubwiz.com

