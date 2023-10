Cyfe, Inc. è una società di software applicativo di business intelligence self-service basata sul cloud con sede a Los Angeles, California. L'azienda è nota per la creazione dell'app dashboard aziendale, progettata per analizzare, trasformare e riportare dati provenienti da diverse fonti integrate di business intelligence. È un'applicazione freemium per tracciare e monitorare tutti i parametri aziendali in un unico posto. Mentre i suoi mercati principali sono ancora situati negli Stati Uniti, Cyfe si è espansa a livello globale e ora opera in 15 paesi in tutto il mondo.

Sito web: cyfe.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cyfe. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.