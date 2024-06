Una richiesta più intelligente per le imprese agili. Cradle è lo strumento definitivo per il business moderno, che cambia il modo in cui l'azienda comunica con i clienti. Cradle aiuta i team di vendita e di supporto a rimanere in contatto con i tuoi clienti da un ufficio, in viaggio, insieme o in remoto. Gli amministratori possono aggiungere istantaneamente utenti e numeri per la scalabilità e ottenere informazioni approfondite sugli utenti con potenti strumenti di reporting. Prenota una demo o una prova senza rischi per vedere Cradle in azione.

Sito web: cradle.io

