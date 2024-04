Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Connect My Event su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Piattaforma per eventi completamente personalizzabile per ospitare eventi virtuali e ibridi. Qualunque sia il tuo evento, per quanto grande o piccolo sia il tuo pubblico, costruiscilo a modo tuo e organizzalo senza intoppi. Conferenze, spettacoli dal vivo, lanci, fiere, mostre, live streaming, programmi accademici e molto altro ancora possono essere organizzati, gestiti e forniti attraverso la nostra piattaforma completamente controllata dagli utenti

Categorie :

Sito web: connectmyevent.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Connect My Event. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.