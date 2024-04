Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per myOnvent su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

myOnvent è una piattaforma comunitaria e di eventi online completa e innovativa con una vasta esperienza nell'ospitare un'ampia varietà di eventi online o come componente ibrido di eventi di persona (conferenze accademiche, esposizioni e fiere, conferenze virtuali e altro). La piattaforma myOnvent può essere utilizzata come evento unico, come luogo di incontro virtuale a cui gli utenti possono fare riferimento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno per rivedere tutti i media degli eventi archiviati, o può essere completamente integrata nelle comunicazioni quotidiane della vostra azienda come un posto di lavoro interno. I nostri clienti provengono da contesti diversi, che vanno dalle società internazionali su larga scala (Equinor, Visma), alle imprese locali e ai municipi regionali, alle agenzie delle Nazioni Unite (ITU) e molto altro ancora.

