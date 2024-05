Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Capture Expense su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Con sede a Londra, Regno Unito. Capture Expense è una soluzione moderna e completa per la gestione delle spese. Approvato dall'HMRC e conforme all'IVA, ha tutto il necessario per automatizzare, semplificare e controllare il processo dall'acquisizione delle ricevute al rimborso del personale. Il tuo team finanziario troverà l'elaborazione delle spese semplice grazie all'integrazione in Conti, Buste paga e Open Banking. Sufficientemente flessibile per soddisfare le aziende più esigenti, risparmiando tempo, applicando policy aziendali e conformità.

Sito web: captureexpense.com

