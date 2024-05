Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per TripLog su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

TripLog è una piattaforma completa per il rimborso di chilometraggio e spese progettata per ridurre i costi di manodopera, aumentare la produttività ed eliminare processi manuali e laboriosi da parte della leadership e degli utenti. Le nostre funzionalità di spicco includono il monitoraggio automatico del chilometraggio, l'acquisizione delle ricevute OCR, regole personalizzate per viaggi frequenti, esenzione per chilometraggio giornaliero, calcoli automatici della distanza più breve e segnalazione delle spese sovrastimate.

Sito web: triplogmileage.com

