BirdDog Software è la principale suite software integrata basata sul Web, che comprende software per l'evasione degli ordini, CRM ed e-commerce. BirdDog Enterprise è anche il miglior software aziendale Software-as-a-Service (SaaS) del settore che supporta l'intera azienda in un'unica soluzione software di gestione aziendale integrata e potente. Ciò che rende unico BirdDog Enterprise è che è costruito su un'unica piattaforma in modo che vendite, supporto, spedizione e fatturazione utilizzino le stesse informazioni in ogni interazione. Enterprise ti offre business intelligence vitale in tempo reale per consentirti di prendere decisioni migliori più rapidamente.

