Il SAO/NASA Astrophysical Data System (ADS) è un portale di biblioteca digitale per ricercatori di astronomia e fisica, gestito dallo Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) con una sovvenzione della NASA. L'ADS conserva tre raccolte bibliografiche contenenti più di 15 milioni di record che coprono pubblicazioni di astronomia e astrofisica, fisica e scienze generali, comprese tutte le stampe elettroniche di arXiv. Gli abstract e il testo completo delle principali pubblicazioni di astronomia e fisica sono indicizzati e ricercabili tramite il nuovo modulo di ricerca moderno ADS oltre a un modulo di ricerca classico. È disponibile anche un modulo cartaceo sfogliabile. Oltre a mantenere il proprio corpus bibliografico, ADS tiene traccia delle citazioni e dell'utilizzo dei propri record per fornire funzionalità avanzate di scoperta e valutazione. Integrato nelle sue collezioni, ADS fornisce accesso e riferimenti a una vasta gamma di risorse esterne, inclusi articoli elettronici disponibili sui siti web degli editori, informazioni sugli oggetti astronomici, cataloghi di dati e set di dati ospitati da archivi esterni. Al momento disponiamo di collegamenti a oltre 13,3 milioni di record gestiti dai nostri collaboratori. Questa profondità di informazioni ha consentito una serie di pubblicazioni (con referee e non con referee) in campi quali la bibliometria e la scienza dell'informazione.

Sito web: ui.adsabs.harvard.edu

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a NASA/ADS. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.