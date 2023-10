Quanta Magazine è una pubblicazione online editorialmente indipendente della Simons Foundation che copre gli sviluppi in fisica, matematica, biologia e informatica. Undark Magazine ha descritto Quanta Magazine come "molto apprezzato per la sua magistrale copertura di argomenti complessi di scienza e matematica".

Sito web: quantamagazine.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Quanta Magazine. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.