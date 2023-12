Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Plane Finder su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Plane Finder è un servizio di monitoraggio dei voli in tempo reale con sede nel Regno Unito lanciato nel 2009, in grado di mostrare i dati dei voli a livello globale. I dati disponibili includono i numeri dei voli, la velocità con cui si muove un aereo, la sua altitudine e la destinazione del viaggio. Diverse varianti del servizio sono disponibili come app mobili, comprese le versioni gratuite, premium 3D e di realtà aumentata. È possibile accedere alla mappa di monitoraggio del volo e al database tramite browser web. Plane Finder consente agli utenti registrati di condividere i propri dati ADS-B e MLAT tramite il client Plane Finder ADS-B, disponibile per macOS, Windows e Linux. Plane Finder supporta le carte VFR di NATS ed è stata la prima importante app di monitoraggio dei voli a introdurre una funzione di replay, che consente agli utenti di riprodurre voli risalenti al 2011.

Sito web: planefinder.net

