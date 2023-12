La National Aeronautics and Space Administration (NASA) è un'agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti responsabile del programma spaziale civile, nonché dell'aeronautica e della ricerca spaziale. La NASA è stata fondata nel 1958, succedendo al Comitato consultivo nazionale per l'aeronautica (NACA). La nuova agenzia doveva avere un orientamento decisamente civile, incoraggiando applicazioni pacifiche nella scienza spaziale. Fin dalla sua istituzione, la maggior parte degli sforzi di esplorazione spaziale degli Stati Uniti sono stati guidati dalla NASA, comprese le missioni di sbarco sulla Luna dell'Apollo, la stazione spaziale Skylab e successivamente lo Space Shuttle. La NASA sostiene la Stazione Spaziale Internazionale e sta supervisionando lo sviluppo della navicella spaziale Orion, del sistema di lancio spaziale, dei veicoli dell'equipaggio commerciale e della prevista stazione spaziale Lunar Gateway. L'agenzia è anche responsabile del Launch Services Program, che fornisce la supervisione delle operazioni di lancio e la gestione del conto alla rovescia per i lanci della NASA senza equipaggio. La scienza della NASA è focalizzata sulla migliore comprensione della Terra attraverso il sistema di osservazione della Terra; il progresso dell'eliofisica attraverso gli sforzi del Programma di ricerca eliofisica della Direzione della missione scientifica; esplorare i corpi in tutto il Sistema Solare con veicoli spaziali robotici avanzati come New Horizons; e la ricerca su argomenti di astrofisica, come il Big Bang, attraverso i Grandi Osservatori e programmi associati.

Sito web: nasa.gov

