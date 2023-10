Citavi supporta l'intero processo di ricerca: dalla ricerca delle fonti alla conclusione dell'articolo. Cerca tra oltre 4000 cataloghi e database di biblioteche di tutti i principali fornitori di informazioni. Citavi ti consente di aggiungere articoli PDF come riferimenti, consultarne le informazioni bibliografiche, cercare il testo completo online e, se lo desideri, creare screenshot di pagine web in formato PDF. Con Citavi puoi salvare riassunti, citazioni, immagini, commenti, voti e ogni pensiero che ti viene in mente lungo il percorso. Il sistema di categorie semplifica la strutturazione sistematica di proposte di ricerca e pubblicazioni ed è particolarmente utile per delineare un progetto a termine, una tesi o una dissertazione, nonché un progetto di ricerca. Citavi genera automaticamente un articolo finito, inserendo citazioni opportunamente formattate e una bibliografia in uno stile di citazione a tua scelta.

Sito web: citavi.com

