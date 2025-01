Perangkat Lunak E-Niaga - App Paling Populer - Pakistan

Veeqo

Perangkat lunak pengiriman gratis yang berfungsi lebih dari sekadar mencetak label. Pangkas biaya dan kecepatan pemenuhan pesanan dengan tarif pengiriman rendah, otomatisasi, dan alat pemenuhan yang canggih dengan perangkat lunak manajemen pengiriman Veeqo yang sepenuhnya GRATIS. Diskon tarif langsung dari USPS, UPS, DHL dan FedEx: Segera akses diskon tarif USPS, UPS, DHL dan FedEx. TIDAK perlu bernegosiasi dan tidak perlu menetapkan volume pengiriman. Anda selalu dapat menghubungkan akun operator Anda sendiri jika memilikinya. Pemilihan tarif otomatis: Hemat waktu dengan rate shopping yang secara otomatis memilih label nilai terbaik untuk setiap pesanan yang Anda terima di saluran mana pun. Pengiriman massal cepat: Veeqo dapat memilih tarif terbaik dan mengirimkan hingga 100 pesanan sekaligus. Jadi Anda menghemat waktu, klik, dan uang. Aturan pengiriman otomatis: Siapkan berat, nilai, opsi pengiriman, dan spesifikasi lainnya terlebih dahulu. Veeqo mengikuti pedoman yang telah Anda tetapkan untuk menawarkan label terbaik. Veeqo juga dikemas LENGKAP dengan fitur-fitur canggih yang memungkinkan Anda mengucapkan selamat tinggal pada spreadsheet dengan banyak alat yang digabungkan menjadi satu. Kontrol Inventaris: Stok Anda diperbarui secara otomatis di seluruh toko Anda. Selamat tinggal, spreadsheet! Halo, ketenangan pikiran. Pilih dengan perangkat seluler Anda : Gunakan pemindai kami atau perangkat seluler Anda untuk membantu Anda memilih, mengemas, dan mengirimkan barang yang tepat dengan lebih cepat—dengan risiko pengiriman barang yang salah jauh lebih kecil. Laporan dan Perkiraan: Veeqo melacak dan mengatur semua data penjualan Anda untuk memudahkan perencanaan, pembelian, dan mengembangkan bisnis Anda. Kesederhanaan yang luar biasa. kepercayaan Amazon. Sebagai bagian dari keluarga Amazon, Veeqo memberikan keamanan data tepercaya dan perlindungan akun Amazon dari keterlambatan pengiriman dan umpan balik negatif, jika Anda mengirim tepat waktu. Veeqo adalah Aplikasi Tersertifikasi Shopify Plus Program Aplikasi Tersertifikasi Shopify Plus mendukung pedagang Shopify terbesar dengan membantu mereka menemukan aplikasi dan solusi yang mereka perlukan untuk membangun dan meningkatkan skala bisnis mereka. Program ini tersedia khusus untuk Mitra Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about) yang memberikan tingkat kualitas produk, layanan, kinerja, privasi, dan dukungan yang memenuhi persyaratan lanjutan pedagang Shopify Plus .