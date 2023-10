Shellshock.io est un jeu par navigateur gratuit présenté par Blue Wizard Digital, créateur d'autres jeux excellents tels que Friday the 13th : Killer Puzzle, basketbros.io Merc.Zone, Slayaway Camp et plus encore ! Jouez à Shell Shockers maintenant - les jeux de tir gratuits n'ont jamais été aussi beaux !

Site Web : shellshock.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Shell Shockers. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.