Spot the Differences est un jeu de réflexion qui met à l'épreuve vos capacités d'observation en recherchant les disparités entre deux images ! Avec d'innombrables peintures mignonnes représentant des scènes de contes de fées, des plats délicieux et de charmantes vues de rues, chaque niveau offre un délicieux régal visuel. Attention, vous ne disposez que de trois vies par niveau pour repérer toutes les bonnes différences. Se sentir coincé? Ne vous inquiétez pas ! Cliquez simplement sur le bouton d'indice pour obtenir de l'aide. Aiguisez votre regard et découvrez toutes les différences !

Site Web : poki.com

