Yarn Untangle est un jeu de réflexion dans lequel vous démêlez des pelotes de laine avec l'aide de vos chatons de confiance. Sélectionnez simplement un fil et faites-le glisser pour le libérer du désordre emmêlé. Faites attention à la couleur des fils de connexion. Le rouge signifie qu'il est emmêlé, le rose signifie qu'il est en train d'être démêlé et le jaune signifie que vous l'avez démêlé avec succès. Il existe un mode sans fin et également plus d'une centaine d'énigmes méticuleusement conçues à résoudre, de sorte que le jeu restera frais même après y avoir joué pendant des heures ! Assurez-vous d'obtenir un indice si vous êtes bloqué et que vous ne savez pas comment passer un niveau. Pouvez-vous terminer chaque niveau dans Yarn Untangle ? Maintenez votre curseur ou votre doigt enfoncé pour sélectionner une pelote de laine et démêlez-la en la déplaçant. Yarn Untangle a été créé par Salt Pastel Studio. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Yarn Untangle gratuitement sur Poki. Yarn Untangle peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Yarn Untangle. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.