Jouez au jeu de cache-cache ultime dans Simply Prop Hunt ! Dans ce jeu de chasse aux accessoires multijoueur, vous incarnez soit un accessoire, soit un chasseur. Les accessoires sont déguisés en objets que vous trouverez dans le niveau, et c'est aux accessoires de se cacher à la vue de tous. Attention quand même ! Si vous restez trop longtemps au même endroit, vous commencerez à trembler, ce qui vous rendra plus facile à repérer. En tant que chasseur, vous êtes équipé de jetpacks et de pioches pour trouver les accessoires. Si vous en trouvez un, frappez-le rapidement avant qu'il ne s'enfuie ! Il y a de nombreux objets à débloquer pour votre personnage Hunter et des tonnes d'accessoires avec lesquels jouer. Pouvez-vous devenir l'accessoire le plus sournois et le chasseur le plus pointu dans Simply Prop Hunt ?

Site Web : poki.com

