Préparez-vous à doubler l'excitation avec Obby Tag, un jeu multijoueur en ligne avec la fusion passionnante de deux de vos jeux préférés : Obby et Tag ! Votre mission ? Taguez le joueur avec la couronne pour la voler et tenez la couronne pour accumuler des points ! Traversez les obstacles, touchez les blocs éclair pour courir et grimper plus vite, et évitez les blocs orange et les blocs d'avertissement. N'oubliez pas d'utiliser des power-ups pour vous aider à attraper la couronne ! Jouez à Obby Tag avec vos amis maintenant ! Pouvez-vous maîtriser les quatre arènes ?

Site Web : poki.com

