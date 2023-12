Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Market Sort est un jeu de réflexion dans lequel votre tâche consiste à disposer soigneusement divers objets sur les étagères ! Votre tâche consiste à classer différents objets trouvés sur le marché, comme des pâtisseries, des pierres précieuses, des produits chimiques et bien plus encore ! Déplacez les mêmes objets vers l’étagère de droite jusqu’à ce que chaque étagère ne contienne qu’un seul type d’objet. Si vous vous retrouvez bloqué, vous pouvez toujours consulter des options utiles telles que des astuces et des boutons d'annulation sur le côté ! Pouvez-vous relever le défi et créer un marché organisé et ordonné ?

Site Web : poki.com

