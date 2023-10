Make It Meme est un jeu amusant dans lequel vous créez et marquez des mèmes avec vos amis ou de vrais joueurs en ligne. Créez ou rejoignez simplement un lobby et attendez que d’autres joueurs le rejoignent. Une fois le jeu commencé, chaque joueur reçoit un mème aléatoire et doit proposer une légende amusante dans le temps imparti. Chaque joueur dispose ensuite de 15 secondes pour évaluer ces créations de mèmes. Finalement, le mème qui obtient le plus de points remporte la manche. Vous avez le choix entre 3 modes de jeu : Normal, Same Meme et Relaxed. Choisissez le mode dans lequel vous êtes le meilleur et montrez à tout le monde votre côté drôle ! N'oubliez pas de télécharger vos mèmes préférés et de les partager avec vos amis ! Meme Buddy est un bouton pour montrer votre amour à votre mème préféré et devenir son Meme Buddy ! Lorsque vous cliquez dessus, vous obtenez la moitié des points de votre copain en bonus. Vous avez le choix entre 3 modes de jeu : Normal, Même Meme et Relaxé. Cliquez avec le bouton gauche de la souris ou appuyez avec votre doigt pour sélectionner un texte. champ et saisissez vos légendes. Quand c'est votre tour de voter, utilisez le bouton rouge pour voter pour, le bouton bleu pour voter contre, ou le bouton "Meh" pour ne pas donner de score. Make It Meme est créé par Prealpha. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Make It Meme gratuitement sur Poki. Make It Meme peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

