Jouez en toute sécurité, restez en sécurité ! Cette version de Life the Game a été créée pour informer les joueurs sur certaines choses que nous pouvons faire pour rester en sécurité pendant ces périodes. temps difficiles. Essayez de terminer les trois nouvelles étapes et obtenez quelques informations sur la façon de rester en sécurité. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez OMS. Niveau 1 – Distanciation sociale : cliquez/appuyez sur l'écran pour changer de direction et garder vos distances avec les autres. Niveau 2 – Se laver les mains : cliquez/appuyez sur le savon et déplacez-le sur les mains jusqu'à ce qu'elles soient entièrement recouvertes de savon. Niveau 3 – Fièvre : Faites glisser la souris/le doigt du curseur pour éliminer la sueur. Life The Game - Stay Safe est créé par Ohmaigawd. Ils sont également les créateurs de la suite du jeu, Au-delà : le jeu.

Site Web : poki.com

