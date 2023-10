Vie : Le jeu sur Poki est la meilleure façon de vivre un voyage complet, de la naissance à la mort, sous forme de jeu ! Des dates d'étude aux dates réelles, jouez à Life: The Game et voyez si votre vie est délicieuse ou désastreuse. Ce jeu Life propose différents mini-jeux pour chaque étape de votre vie. Depuis 2020, il existe quatre nouveaux mini-jeux amusants : Burger Madness, Study Session, Travel Puzzles et Rainbow Melody. Vous pouvez jouer à Life: The Game gratuitement, mais vos mauvaises décisions pourraient vous coûter votre survie dans le jeu ! Rejoignez des milliers de joueurs en ligne de Life: The Game et parcourez des tonnes de mini-jeux amusants ! Utilisez votre souris pour vous déplacer. Clic gauche pour interagir. Life The Game est créé par Ohmaigawd. Ils sont également les créateurs de la suite du jeu, Afterlife: The Game.

Site Web : poki.com

