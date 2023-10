Après la mort, la vie doit continuer ! Jouez à Afterlife (le jeu) pour voir ce qui arrive au protagoniste de ce jeu. Vous avez toujours voulu jouer à d’innombrables mini-jeux amusants en tant que fantôme ? Afterlife : Le jeu en ligne est la meilleure façon de le faire ! Faites rire les autres fantômes, protégez les vivants et trouvez votre chemin dans le monde en tant qu'esprit nouvellement créé. Jouez à Afterlife : The Game sur Poki pour avoir une chance d'influencer le monde vivant d'outre-tombe ! Vous n'avez pas besoin de payer le passeur pour jouer gratuitement à Afterlife: The Game. Utilisez votre souris pour vous déplacer. Faites un clic gauche pour interagir.Afterlife: The Game est une suite de Life - The Game. Les deux jeux sont créés par Ohmaigawd.

Site Web : poki.com

