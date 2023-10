Fruity Cubes est un délicieux jeu de puzzle qui fait exploser des cubes, créé par Ziango. Tout le monde aime une île tropicale avec beaucoup de fruits frais ! Associez vos cubes fruités pour compléter une ligne complète et gagner des points dans ce jeu de puzzle délicat. Chaque niveau de Fruity Cubes Island a un objectif à atteindre et devient de plus en plus difficile avec des plateaux de jeu plus petits et des cubes fruités plus compliqués. Combien de cubes allez-vous faire exploser dans Fruity Cubes sur Poki ?Contrôles :Souris - Faites glisser et déposez vos cubes fruitésÀ propos du créateur :Fruity Cubes est créé par Ziango, basé aux Pays-Bas.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fruity Cubes. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.