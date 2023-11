Cubies est un jeu de réflexion et de plateforme dans lequel vous devez aider les cubies à rassembler tous leurs jeunes dans chaque niveau et à atteindre la ligne d'arrivée ! Chaque niveau comporte de nouveaux obstacles et fonctionnalités qui rendront votre travail de collecte de tous les cubes un peu plus difficile mais certainement plus amusant ! Il y a des ascenseurs, des chemins invisibles, des blocs qui disparaissent et bien plus encore à découvrir ! Si jamais vous vous sentez un peu compétitif, passez au mode 1v1 où vous pourrez défier votre ami pour voir qui peut revendiquer le plus de surface dans l'arène ! Pouvez-vous les recueillir tous?

Site Web : poki.com

