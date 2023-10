Libérez l'Annihilator 9000 dans Battle for the Galaxy ! Ce jeu de stratégie vous place en tant que commandant. En commençant par un Starport, vous devez construire des installations pour étendre votre empire. Exploitez la puissance des cristaux, développez une technologie avancée et entraînez une armée mortelle !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Battle for the Galaxy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.