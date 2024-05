Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dans A Pretty Odd Bunny : Roast It !, le lapin furtif à l'appétit particulier revient ! Il traque les cochons sans méfiance et les rôtit à la perfection tout en évitant les soupçons des autres lapins. Utilisez toutes vos compétences de lapin pour contourner les obstacles et échapper à la détection. Récupérez toutes les saucisses cachées tout au long des 20 niveaux du jeu et voyez si vous pouvez trouver le secret caché à la fin. Pouvez-vous satisfaire votre envie de porc parfaitement rôti tout en gardant votre secret en sécurité ?

