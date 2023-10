Générez du trafic vers votre site Web, augmentez la notoriété de votre marque, faites la promotion de votre application et augmentez vos ventes en ligne Yahoo! Native (anciennement connu sous le nom de Yahoo! Advertising, Yahoo! Search Marketing et Yahoo! Gemini) est un service de publicité Internet natif « Pay per click » fourni par Yahoo. Yahoo a commencé à proposer ce service après l'acquisition d'Overture Services, Inc. L'offre actuelle de Yahoo Native a été lancée en 2014 sous le nom de Yahoo! Gémeaux. Il gère la publicité pour les propriétés Yahoo et AOL, ainsi que pour d'autres médias.

Site Web : gemini.yahoo.com

