Les entreprises à la croissance la plus rapide n'ont pas de mois pour mettre en œuvre un logiciel CRM. C'est pourquoi nous avons créé Upsales. Fournir rapidement un produit qui crée d’excellents résultats. Avec plus de 1 800 clients, Upsales est devenue la plateforme de vente et de marketing B2B à la croissance la plus rapide. Nous vous aidons à trouver de nouveaux prospects, à remporter davantage de contrats et à développer votre clientèle existante. Principales fonctionnalités : - Découvrez les opportunités de vente incitative - Sachez quand et où conclure une transaction - Vendez avec des plans d'action intelligents - Obtenez des recommandations de prospects basées sur l'IA - Exploitez les connexions dans l'arbre généalogique de l'entreprise - Fixez des objectifs basés sur les données avec une précision basée sur l'IA - Construisez contacts au niveau du conseil d'administration - Créez des formulaires, des modèles et des flux de travail d'automatisation du marketing - Maîtrisez vos informations grâce à notre puissant outil de business intelligence

Site Web : upsales.com

