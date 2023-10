Ulta Beauty, Inc., anciennement connue sous le nom d'Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc. et avant 2000 sous le nom d'Ulta3, est une chaîne américaine de magasins de produits de beauté dont le siège est à Bolingbrook, dans l'Illinois. Ulta Beauty propose des cosmétiques, des parfums, des produits pour les ongles, des produits pour le bain et le corps, des outils de beauté et des produits de soins capillaires.

Site Web : ulta.com

