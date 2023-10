RetailMeNot, Inc. (anciennement Whaleshark Media) est une société multinationale américaine dont le siège est à Austin, qui gère une collection de sites Web de coupons. L'entreprise a été fondée par Cotter Cunningham. La société possède RetailMeNot.com et VoucherCodes.co.uk et acquiert des sites de coupons et des logiciels tiers. RetailMeNot a été créé pour regrouper les offres de coupons et les mettre à la disposition des consommateurs. Elle distribue des coupons dans des catégories de vente au détail, notamment les accessoires, l'automobile, les produits pour bébés, les produits de beauté, les vêtements, l'électronique, les meubles, la santé, la maison et le jardin, les bijoux, les animaux domestiques, la photographie, les jouets et les voyages.

Site Web : retailmenot.com

