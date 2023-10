Anthropologie est un détaillant de vêtements américain qui compte environ 200 magasins aux États-Unis et au Canada qui proposent un assortiment de vêtements, de bijoux, de meubles de maison, de décoration, de produits de beauté et de cadeaux. Anthropologie fait partie des marques URBN, qui comprennent Urban Outfitters, Free People, BHLDN et Terrain.

Site Web : anthropologie.com

