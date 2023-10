Publix Super Markets, Inc., communément appelé Publix, est une chaîne de supermarchés américaine appartenant à ses employés dont le siège est à Lakeland, en Floride. Fondée en 1930 par George W. Jenkins, Publix est une société privée entièrement détenue par les employés actuels et passés et les membres de la famille Jenkins.

Site Web : publix.com

